Главная » Новости



18:28, 18 декабря 2025 года В орловской поликлинике №2 закончили ремонт инфекционного бокса Теперь пациенты с инфекционными заболеваниями будут получать помощь в комфортных условиях.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В поликлинике №2 Орла завершили ремонт инфекционного бокса на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Теперь пациенты с признаками инфекционных заболеваний могут получить помощь в обновленных и комфортных условиях. Прием ведется в две смены: с 8:00 до 20:00.





В боксе есть все необходимое: кабинеты для врачей, отдельная комната для сдачи мазков на грипп и COVID-19, бактерицидные лампы.



Для здоровых посетителей предусмотрен отдельный вход со двора, что позволяет избежать контакта с теми, кто имеет симптомы инфекции.





Сергей Мерцалов





