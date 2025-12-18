Главная » Новости



12:50, 18 декабря 2025 года В Ливнах повысится стоимость проезда в общественном транспорте Новый тариф будет действовать с 1 января.



Фото: Ольга Супонева

В Ливнах вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Такое решение было принято на заседании Ливенского городского совета народных депутатов. Тариф на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города поднимется на четыре рубля, с 31 до 35 рублей.



В администрации города Ливны сообщили, что такое решение принято в связи с необходимостью поддержания функционирования транспортной системы города и ростом расходов.



Напомним, в Орле стоимость проезда с 1 января 2026 года тоже изменится. Жителям и гостям областной столицы при проезде в общественном транспорте придется заплатить 36 рублей при наличном способе оплаты и 33 рубля по карте.



Анастасия Мельникова





