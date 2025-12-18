Главная » Новости



15:00, 18 декабря 2025 года Модульную амбулаторию в орловском селе Русский Брод откроют в декабре Все строительные работы завершены, идет подключение объекта.



Фото: Иван Дынкович

В декабре в селе Русский Брод Орловской области откроют модульную амбулаторию. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения в комментариях к прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова, отвечая на вопрос местного жителя.



Сейчас амбулатория работает в старом здании. Строительство нового корпуса подходит к завершению: все строительно-монтажные работы закончены, идет техническое подключение объекта. Новый корпус планируют открыть в декабре 2025 года, уточнили в департаменте.



Напомним, что модульная врачебная амбулатория в селе Русский Брод была установлена в сентябре 2025 года. Ее строительство обошлось в чуть более 26 миллионов рублей. В новом здании будут работать физиотерапевтический, прививочный и процедурный кабинеты. Также сохранится дневной стационар на 10 коек терапевтического профиля.







Сергей Мерцалов





