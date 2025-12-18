четверг 18.12.2025 19:00:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:00, 18 декабря 2025 года

Модульную амбулаторию в орловском селе Русский Брод откроют в декабре

Все строительные работы завершены, идет подключение объекта.

Фото: Иван Дынкович

В декабре в селе Русский Брод Орловской области откроют модульную амбулаторию. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения в комментариях к прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова, отвечая на вопрос местного жителя.

Сейчас амбулатория работает в старом здании. Строительство нового корпуса подходит к завершению: все строительно-монтажные работы закончены, идет техническое подключение объекта. Новый корпус планируют открыть в декабре 2025 года, уточнили в департаменте.

Напомним, что модульная врачебная амбулатория в селе Русский Брод была установлена в сентябре 2025 года. Ее строительство обошлось в чуть более 26 миллионов рублей. В новом здании будут работать физиотерапевтический, прививочный и процедурный кабинеты. Также сохранится дневной стационар на 10 коек терапевтического профиля.



Сергей Мерцалов
