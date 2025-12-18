Главная » Новости



11:00, 18 декабря 2025 года Из Орловской области в Донецк отправили 20 тонн воды Через два дня ценный груз прибудет к получателям.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

20 тонн воды из Орловской области направлены жителям Донецка. В канун Нового года поддержка и забота особенно важны, считают в Народном фронте. Через два дня ценный груз достигнет адресатов.



Очередную поставку чистой питьевой воды для мирных жителей ДНР обеспечили совместные усилия активистов, волонтеров и предпринимателей. Школьники снова помогли с погрузкой. За последние полгода совместно с партнерами из Змиевки жителям Донецкой Народной Республики передали более 140 тысяч литров воды.





Надежда Невматулина





