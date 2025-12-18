На главной площади Орла продолжается монтаж ледового катка
Уже возведен павильон проката коньков.
Фото: "Вести-Орел"
На площади Ленина в Орле продолжается монтаж главного городского катка. Уже готов павильон проката, где будут выдавать коньки и "помощников" для новичков.
Сейчас бригады проверяют холодильную систему: трубопровод тестируют под давлением, чтобы убедиться в его герметичности и отсутствии скрытых дефектов. Скоро начнется заливка льда - слой за слоем, что позволит создать ровную и прочную поверхность. Каток откроется в запланированные сроки - 26 декабря.