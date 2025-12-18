Главная » Новости



11:30, 18 декабря 2025 года Бывший сотрудник мэрии Орла поделился фото из зоны СВО На снимке Игорь Тарасов сидит на фоне Знамени Победы, а рядом с ним — кошка.



Фото: Игорь Тарасов

Бывший начальник управления безопасности администрации Орла Игорь Тарасов разместил первое фото с места службы в зоне проведения СВО. Снимок появился на его странице во "ВКонтакте".



На фотографии он сидит на фоне Знамени Победы, а на руках у него кошка. Он подписал пост: "Маха".



О том, что Тарасов отправился на СВО, стало известно в начале декабря. Он подписал контракт с Минобороны РФ и сейчас находится в зоне боевых действий.



Игорю Тарасову 47 лет. Он родился в Орле и окончил Орловский государственный технический университет. В 2015 году возглавил управление по безопасности в администрации города. После его ухода на СВО должность заняла Елена Геращенко.



Сергей Мерцалов






