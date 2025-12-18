Главная » Новости



8:00, 18 декабря 2025 года Запрет левого поворота на улицу Андрианова в Орле объяснили опасностью участка Изменение в схеме движения прокомментировали в мэрии.







Стали известны причины установки запрещающего знака поворота налево на улицу Андрианова с улицы Октябрьской. В городской администрации пояснили, что перекресток имеет признаки потенциально опасного участка дорожного движения ввиду наличия ДТП.



Напомним, что ряд орловцев недовольны таким решением – водителям приходится делать большой крюк. Петицию об отмене знака подписали больше тысячи человек. Также автолюбители ссылаются на затрудненный подъезд к школе №19, детским садам и физкультурно-оздоровительному диспансеру.



Сейчас основания для изменения схемы движения, по словам главы городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никиты Митряева, отсутствуют.









Стэфания Басарева





