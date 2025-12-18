Главная » Новости



8:45, 18 декабря 2025 года Четыре школы в Орловской области закрылись на карантин Это три школы в Орле и одна – в Урицком районе.





В Орловской области на карантин закрыты четыре школы. Это школы №13, 18 и 40 в Орле и школа №1 в Урицком районе, сообщили в правительстве региона. Помимо этого, еще три школы в Залегощенском районе и одна в Знаменском районе ушли на дистанционное обучение. Ограничительные мероприятия вводятся при отсутствии 20% детей в школах.

"За последнюю неделю число заболевших выросло почти на 17%. Больше половины из них — дети до 14 лет", – уточнили в пресс-службе. Напомним, что ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе не планируют отправлять школьников на ранние зимние каникулы. Они запланированы на 31 декабря.









Артем Ежаков





