10:00, 18 декабря 2025 года В Орловской области растет заболеваемость гриппом Только во второй детской поликлинике он диагностирован у каждого пятого пациента.







Количество подтвержденных случаев гриппа в Орловской области растет. Это подтверждают врачи поликлиник и инфекционных стационаров.



По данным Роспотребнадзора, на этой неделе подтверждено более семи тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что почти на 20% больше, чем на прошлой семидневке. Закрыты на карантин 163 класса в 30 школах региона.



Источник гриппа почти всегда – организованные коллективы: школы, сады, места работы и отдыха. Прививаться уже поздно, однако на данный момент в Орловской области вакцинировано 347 тысяч человек.





