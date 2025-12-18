В Орловской области растет заболеваемость гриппом

|
10:00, 18 декабря 2025 года
В Орловской области растет заболеваемость гриппомТолько во второй детской поликлинике он диагностирован у каждого пятого пациента.
Количество подтвержденных случаев гриппа в Орловской области растет. Это подтверждают врачи поликлиник и инфекционных стационаров.
По данным Роспотребнадзора, на этой неделе подтверждено более семи тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что почти на 20% больше, чем на прошлой семидневке. Закрыты на карантин 163 класса в 30 школах региона.
Источник гриппа почти всегда – организованные коллективы: школы, сады, места работы и отдыха. Прививаться уже поздно, однако на данный момент в Орловской области вакцинировано 347 тысяч человек.
Елена Литинская
