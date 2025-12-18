Главная » Новости



10:30, 18 декабря 2025 года Орловцев приглашают на пробежку 1 января Ее проведет спортивная комиссия Орловской епархии.



Фото: Анастасия Мельникова

Спортивная комиссия Орловской епархии проведет первую пробежку в новом году 1 января в 11:30 от Богоявленского собора. Для участников подготовлены две дистанции: один и семь километров.

Орловской митрополии. — "Пробежка при храме" — это не просто спортивное мероприятие, но общее дело, объединяющее семью, друзей и единомышленников, а также возможность стать частью прекрасной духовно-спортивной традиции, — сообщили Перед забегом проведут молебен о здравии, он начнется в 11:45. Сама пробежка начнется в 12:00. На финише участников ждет праздничное чаепитие и конкурс детского рисунка. Участников просят зарегистрироваться на мероприятие заранее.





Анастасия Мельникова





