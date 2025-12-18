Орловцев приглашают на пробежку 1 января

Ее проведет спортивная комиссия Орловской епархии.
Фото: Анастасия Мельникова
Спортивная комиссия Орловской епархии проведет первую пробежку в новом году 1 января в 11:30 от Богоявленского собора. Для участников подготовлены две дистанции: один и семь километров.
— "Пробежка при храме" — это не просто спортивное мероприятие, но общее дело, объединяющее семью, друзей и единомышленников, а также возможность стать частью прекрасной духовно-спортивной традиции, — сообщили в Орловской митрополии.
Перед забегом проведут молебен о здравии, он начнется в 11:45. Сама пробежка начнется в 12:00. На финише участников ждет праздничное чаепитие и конкурс детского рисунка. Участников просят зарегистрироваться на мероприятие заранее.