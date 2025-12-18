Главная » Новости



11:00, 18 декабря 2025 года На рынке в Кромах нашли подозрительные сыр и колбасу У продавца не было на них документов.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели рейд на рынке в Кромах. По результатам инспекции подтвердился факт обезличенной животноводческой продукции – индивидуальная предпринимательница торговала сыром, колбасой и салом без обязательной маркировки производителя и ветеринарных сопроводительных документов.



Как подчеркнули в ведомстве, в таких условиях покупатель не может определить подлинного изготовителя, дату производства и условия хранения товара.



Помимо этого, такие продукты могут угрожать вспышкой опасных заболеваний – так как неизвестны эпизоотическая обстановка местности, откуда поступила данная продукция, а также результаты лабораторного контроля.



Сотрудники Россельхознадзора приостановили торговлю. Предпринимательнице объявлено предостережение.





Артем Ежаков






