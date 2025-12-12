Главная » Новости



16:00, 12 декабря 2025 года Стали известны даты последнего звонка и выпускных в орловских школах Рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все субъекты страны.



Фото: архив

В России определили даты главных школьных праздников на следующий учебный год. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.



Последний звонок для всех школ предложено провести 26 мая 2026 года (понедельник). Выпускные вечера запланированы на 27 июня (суббота).



Ведомство рекомендовало школам включить в сценарий праздников несколько ключевых моментов, которые подчеркнут гражданские и семейные ценности. Среди них - церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Особое внимание будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. Право выступить могут получить родители-герои, включая участников СВО и обладателей государственных наград.



Таким образом, школьные праздники станут не только личным событием для выпускников, но и важной общественной церемонией.



Напомним, что ранее было опубликовано расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год.



Читайте также: Орловским школьникам объявили даты ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год





Сергей Мерцалов





