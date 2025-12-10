Главная » Новости



19:00, 10 декабря 2025 года Орловским школьникам объявили даты ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год Минпросвещения утвердило расписание экзаменов.



Фото: архив

Стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году. Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной - с 1 июня по 9 июля, а дополнительный - с 4 по 25 сентября.



В основном периоде первыми экзаменами станут история, литература и химия. Их будут сдавать 1 июня. Русский язык запланирован на 4 июня, а математика базового и профильного уровней - на 8 июня.



11 июня ученики сдадут обществознание и физику, 15 июня - биологию, географию и письменную часть иностранных языков. Устная часть по иностранным языкам и информатика пройдут 18 и 19 июня соответственно.



Основной период ОГЭ начнется с математики 2 июня. Информатика и иностранные языки будут сданы 6 июня, а русский язык - 9 июня. Остальные предметы, кроме русского языка и математики, назначены на 5, 16 и 19 июня.





Сергей Мерцалов





