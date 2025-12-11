Главная » Новости



17:30, 11 декабря 2025 года В Орле запретили есть сушки и баранки с елки на Александровском мосту Рядом с наряженным деревом появилось важное объявление.



Фото: Антон Сорокин

Жителям Орла и гостям города порекомендовали не лакомиться сушками, баранками и пряниками, которые украшают елку на Александровском мосту. Рядом с праздничным деревом появилось объявление о том, что сдоба является декором и ее нельзя употреблять в пищу.



Напомним, что недавно кто-то явно голодный попробовал баранки на вкус. Часть из них уже съедена более чем наполовину, некоторые просто покусаны.





Анастасия Мельникова





