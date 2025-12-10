Орловцы грызут баранки на елке, установленной на Александровском мосту
Несколько штук съедены почти полностью.
Фото: Анастасия Мельникова
На Александровском мосту в Орле предприятия города украсили тематические елки к приближающемуся празднику. Одна из них пришлась орловцам по вкусу в буквальном смысле. Она украшена пряниками и баранками, часть из них уже съедена более чем наполовину, некоторые просто покусаны.
Напомним, что ранее неизвестный парень пытался унести еще одну елку с моста. Дерево удержала на месте гирлянда.