17:00, 10 декабря 2025 года Орловцы грызут баранки на елке, установленной на Александровском мосту Несколько штук съедены почти полностью.



Фото: Анастасия Мельникова

На Александровском мосту в Орле предприятия города украсили тематические елки к приближающемуся празднику. Одна из них пришлась орловцам по вкусу в буквальном смысле. Она украшена пряниками и баранками, часть из них уже съедена более чем наполовину, некоторые просто покусаны.



Напомним, что ранее неизвестный парень пытался унести еще одну елку с моста. Дерево удержала на месте гирлянда.





Анастасия Мельникова





