вторник 9.12.2025 22:24:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

10:28, 8 декабря 2025 года

Украшения на Александровском мосту в Орле снова привлекли внимание вандалов

На днях неизвестный парень попытался выдернуть елку из вазона.


Видео: мэрия Орла

Украшения на Александровском мосту в Орле снова привлекли внимание вандалов. В ночь на 5 декабря неизвестный парень попытался выдернуть елку из вазона. Дерево удержала на месте гирлянда. Идущие следом девушки, напротив, попробовали вернуть дерево на место.

Материального ущерба город не получил. Сотрудники "Спецавтобазы" оперативно вернули все, как было, сообщили в городской администрации.

Уже не в первый раз украшения Орла страдают от вандалов. Обычно такое происходит на Александровском мосту или улице Ленина. Например, в мае там срывали праздничные цветы с клумб и из кашпо, а в октябре орловские соцсети облетело видео, на котором 20-летний молодой человек бросал вазоны с моста.


Артем Ежаков
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.