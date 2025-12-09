Главная » Новости



10:28, 8 декабря 2025 года Украшения на Александровском мосту в Орле снова привлекли внимание вандалов На днях неизвестный парень попытался выдернуть елку из вазона.





Видео: мэрия Орла

Украшения на Александровском мосту в Орле снова привлекли внимание вандалов. В ночь на 5 декабря неизвестный парень попытался выдернуть елку из вазона. Дерево удержала на месте гирлянда. Идущие следом девушки, напротив, попробовали вернуть дерево на место.



Материального ущерба город не получил. Сотрудники "Спецавтобазы" оперативно вернули все, как было, сообщили в городской администрации.



Уже не в первый раз украшения Орла страдают от вандалов. Обычно такое происходит на Александровском мосту или улице Ленина. Например, в мае там срывали праздничные цветы с клумб и из кашпо, а в октябре орловские соцсети облетело видео, на котором 20-летний молодой человек бросал вазоны с моста.





Артем Ежаков





