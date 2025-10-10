Главная » Новости



13:40, 10 октября 2025 года В Орле чиновница оштрафована за рухнувшую крышу дома на Васильевской Кровля обвалилась в декабре 2023-го года.





Замначальника городского жилищного управления Орла Анжеллу Дробину оштрафовали на 100 тысяч рублей за халатность, повлекшую падение кровли дома на улице Васильевской, 146 в декабре 2023-го года. Также женщине на два года запретили занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщают пресс-службы регионального СУ СК России и прокуратуры.



Как следует из материалов дела, об аварийном состоянии дома было известно заранее, он получил соответствующий статус за два года до ЧП, но людей из жилья не переселили, а за тем, чтобы не возникла опасность, не следили. При обрушении тогда никто не пострадал, жильцы услышали шум и заранее покинули квартиры. Потерпевшими по делу признали 17 человек.



Читайте также: В Орле ищут средства на новые квартиры для жителей дома на Васильевской





Артем Ежаков





