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15:00, 18 декабря 2023 года В Орле ищут средства на новые квартиры для жителей дома на Васильевской В минувшее воскресенье в здании рухнула кровля.







17 декабря в Орле в двухэтажном доме по Васильевской, 146 обрушилась кровля. Никто не пострадал, жильцы услышали шум и заранее покинули квартиры. Дом признали аварийным два года назад. Здесь проживали 13 человек.



Людей переселили в пункт временного размещения в гостинице "Русь". В свои квартиры орловцы больше не вернутся. Мэрия будет искать деньги на обеспечение их жильем.



О хлипкости кровли в этом доме было известно давно, но действий по ее укреплению не было. Орловские следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность". Прокуратура тоже начала проверку.

"Должностные лица мэрии Орла и УК "Знаменка" достоверно знали, что дом признан аварийным и не пригодным для проживания граждан, подлежащим расселению, однако, в нарушение действующего законодательства не организовали и не приняли мер к расселению граждан в жилые помещения маневренного фонда, не провели надлежащие противоаварийные мероприятия по укреплению кровли", – рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.





Анастасия Дорохова



