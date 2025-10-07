Главная » Новости



15:00, 7 октября 2025 года Скончался мотоциклист, попавший в ДТП на улице Московской в Орле Авария произошла вечером 6 октября.







6 октября около 8 вечера недалеко от остановки "Завод Медведева" на улице Московской в Орле произошла авария с участием мотоциклиста.



Как пояснили в управлении Госавтоинспекции Орловской области, 35-летняя водитель, управляя "Пежо 307", двигалась по улице Московская со стороны улицы Герцена в направлении улицы Старо-Московская и при повороте налево, на прилегающую территорию, не уступила дорогу мотоциклу "Хонда", под управлением 31-летнего водителя.



Каретой скорой помощи он был доставлен в больницу, где позже скончался. Водителю "Пежо" также потребовалась медицинская помощь.



Читайте также: Мотоциклист попал в больницу после аварии на Московской Орле





Антон Сорокин





