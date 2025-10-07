Главная » Новости



21:43, 6 октября 2025 года Мотоциклист попал в больницу после аварии на Московской Орле ДТП произошло вечером 6 октября.



Фото: скриншот из видео Антона Сорокина

В Орле 6 октября около 8 вечера недалеко от остановки "Завод Медведева" на улице Московской случилась авария с пострадавшим. Травмы, по данным Госавтоинспекции, получил 31-летний мотоциклист. Каретой скорой помощи он доставлен в больницу.



В ГАИ уточнили, что ДТП произошло в результате того, 35-летняя водитель "Пежо" не уступила дорогу мотоциклу "Хонда". По данным нашего корреспондента, который работает на месте происшествия, водителю легковушки тоже потребовалась медицинская помощь.





Юлия Сабельникова





