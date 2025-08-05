В День города общественный транспорт Орла будет работать до 23:00

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18:05, 5 августа 2025 года
В День города общественный транспорт Орла будет работать до 23:00По улицам будут курсировать автобусы и троллейбусы.
Фото: архив
В День города жители Орла смогут воспользоваться общественным транспортом до позднего вечера. Все автобусы и троллейбусы будут ходить до 23:00. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
5 августа город отмечают 82-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. В программе праздника: парад предприятий, экскурсия по муралам, открытые двери музеев, концерт и салют.
Сергей Мерцалов
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