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8:50, 5 августа 2025 года Орел празднует 82-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков 5 августа 1943 года Иван Санько и Василий Образцов водрузили красный стяг, знаменующий изгнание оккупантов.





5 августа Орел празднует 82-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. В этот день в 1943-м году Иван Санько и Василий Образцов водрузили красный стяг, знаменующий изгнание оккупантов. Сегодня его копия взметнется над домом по площади Мира.



За время оккупации население Орла уменьшилось почти в четыре раза. Орел вошел в число 15-ти самых разрушенных городов страны. За 40 дней боев на Орловщине в земле осталось лежать 112,5 тысяч советских солдат.



Праздничная программа Дня города включает в себя множество событий: парад предприятий, экскурсия по муралам, день открытых дверей в музеях, концертная программа и салют.





Артем Ежаков





