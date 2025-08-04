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12:00, 4 августа 2025 года Дело орловской стримерши "Голубки" дошло до суда Женщину осудят по обвинению в реабилитации нацизма.





Дело 47-летней стримерши "Голубки" передано для рассмотрения в Орловский областной суд. Об этом сообщили пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СК России.



Женщину осудят по обвинению в реабилитации нацизма. Она признала вину.



Как следует из материалов дела, "Голубка" во время онлайн-трансляции публично осквернила изображение скульптуры "Родина-Мать зовет!" нецензурной бранью, плевками и ударами футболкой.



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Артем Ежаков





