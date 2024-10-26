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10:49, 26 октября 2024 года В Орле задержали треш-стримершу "Голубку" Возбуждено уголовное дело.







В Орле задержана треш-стримерша "Голубка". Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы). Ранее председатель Следкома Александр Бастрыкин обратил внимание на деятельность стримерши.



– Предварительно установлено, что подозреваемая, находилась у себя дома в городе Орле и на одной из платформ осуществила онлайн-видеотрансляцию в сети "Интернет", доступную для просмотра неопределенному кругу лиц. В ходе трансляции женщина публично осквернила символ воинской славы России изображение скульптуры "Родина-Мать зовет!", признанной особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, - сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.



По месту жительства орловчанки проведен обыск. Проводится следствие, назначены судебные экспертизы.





Сергей Силаев





