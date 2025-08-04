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12:50, 4 августа 2025 года
Две девочки госпитализированы после ДТП под Мценском"Ауди" врезалась в опору ЛЭП.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
2 августа около девяти часов вечера на Южном подъезде к Мценску случилось серьезное ДТП. По предварительным данным управления ГАИ по Орловской области, водитель "Ауди" врезался в опору ЛЭП.
В ДТП пострадали две юные пассажирки – 2012 и 2019 годов рождения. Девочек на скорой отвезли в Орел и госпитализировали в НКМЦ имени Круглой.
На минувших выходных в Орловской области случилось 26 ДТП, семь человек пострадали, двое погибли.
Артем Ежаков
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