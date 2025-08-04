Главная » Новости



10:02, 4 августа 2025 года Два человека погибли в лобовом ДТП в Орловской области На трассе М-2 "Крым" столкнулись "Хавейл" и "Лада Веста".



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

2 августа около девяти часов вечера на трассе М-2 "Крым" в Орловском муниципальном округе случилось смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись "Хавейл" и "Лада Веста".



По предварительной информации регионального управления Госавтоинспекции, на встречную полосу выехал водитель иномарки. Он и водитель "Лады" погибли до приезда медиков.



На минувших выходных в Орловской области случилось 26 ДТП, семь человек пострадали, двое погибли.





Артем Ежаков





