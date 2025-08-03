Главная » Новости



18:19, 3 августа 2025 года Более 350 детей переселенцев устроены в школы Орловской области 98 ребят ходят в детские сады.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области 456 несовершеннолетних детей вынужденных переселенцев устроены в образовательные учреждения региона. Они прибыли к нам из Украины, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Об этом "Вести-Орел" сообщили в администрации области в ответе на официальный запрос.



98 детей устроены в детские сады. 33 подростка учатся в сузах. Всего на Орловщине продолжают оставаться около трех тысяч переселенцев. Около восьмисот из них трудоустроены.





Юлия Сабельникова





