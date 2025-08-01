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11:58, 1 августа 2025 года
В Орле стартовал фестиваль цветов "Стрелка"На Александровском мосту расцвела настоящая палитра красок и ароматов.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Орловцев и гостей города приглашают на фестиваль цветов "Стрелка". Праздник начался 1 августа на Александровском мосту. Здесь расцвела настоящая палитра красок и ароматов.
Напомним, что сегодня ночью на главном пешеходном мосту установили около 300 кашпо и вазонов. В них высадили бархатцы, петунии, декоративную капусту и другие растения.
- Вы сможете насладиться великолепием цветов, сделать красивые фотографии и просто отлично провести время в компании единомышленников
, - пишет
тг-канал "Телеграммы из Орла".
Сергей Мерцалов
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