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8:40, 1 августа 2025 года

На Ленинском мосту в Орле появилась оранжерея под открытым небом

Этой ночью шла подготовка к фестивалю цветов "Стрелка".

Фото: Юрий Парахин

Пока жители Орла спали, Ленинский мост преобразился. Там расцвела настоящая оранжерея под открытым небом - все ради фестиваля цветов "Стрелка". Мэр Юрий Парахин рассказал об этом в своем телеграм-канале.

На главном пешеходном мосту установили около 300 кашпо и вазонов. В них высадили бархатцы, петунии, декоративную капусту и другие растения. В больших вазонах можно увидеть молодые остролистные и канадские красные клены, можжевельник, туи, пузыреплодники и гортензии.

Оранжерея находится под камерами видеонаблюдения. После фестиваля растения украсят разные уголки города. Мэр поблагодарил за труд сотрудников "Спецавтобазы", городской администрации, клуба "Десантник", спортшкол №4 и №7, "Атлант" и "Олимпа", а также волонтеров.

Фестиваль "Стрелка" начнется сегодня вечером и продлится до 5 августа. Параллельно откроется выставка-ярмарка "Вино-Сыр, Хлеб-Мед", где можно будет купить свежие продукты. Она будет работать с 1 по 3 августа в сквере Семьи и на улице Ленина. Орловцев приглашают на все мероприятия.


Сергей Мерцалов
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