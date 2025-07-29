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12:30, 29 июля 2025 года Андрей Клычков пригласил орловцев отметить День города В этом году праздник будет ярким и насыщенным.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пригласил жителей на День города. В этом году праздник, приуроченный к 82-й годовщине освобождения Орла от фашистских захватчиков, обещает быть насыщенным.



Об этом глава региона сообщил в прямом эфире в социальных сетях.

"Подходит к концу неделя перед важным событием для нашего города – Днем города. Поскольку 5 августа выпадает на рабочий день, мы хотим дать больше возможностей жителям отметить годовщину освобождения Орла. Праздничные мероприятия начнутся уже с первых дней августа и пройдут на всех городских площадках" , – отметил Андрей Клычков. сайте.



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Сергей Мерцалов





