Андрей Клычков пригласил орловцев отметить День города
В этом году праздник будет ярким и насыщенным.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков пригласил жителей на День города. В этом году праздник, приуроченный к 82-й годовщине освобождения Орла от фашистских захватчиков, обещает быть насыщенным.
Об этом глава региона сообщил в прямом эфире в социальных сетях.
"Подходит к концу неделя перед важным событием для нашего города – Днем города. Поскольку 5 августа выпадает на рабочий день, мы хотим дать больше возможностей жителям отметить годовщину освобождения Орла. Праздничные мероприятия начнутся уже с первых дней августа и пройдут на всех городских площадках", – отметил Андрей Клычков.
С подробной программой Дня города в Орле 5 августа 2025 года можно ознакомиться на нашем сайте.