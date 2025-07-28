В Орле 5 августа выступит группа UMA2RMAN

Концерт пройдет в рамках фестиваля "Русское лето.ZaРоссию".
Фото: ТГ-канал "Телеграммы из Орла"
В День города, 5 августа, в Орле состоится патриотический фестиваль "Русское лето.ZaРоссию". На главной площади города споют исполнители хитов "Проститься", "Прасковья" - популярная группа UMA2RMAN. Также выступит коллектив "ПослеZавтра". Анонс мероприятия появился в тг-канале "Телеграммы из Орла".
- Главная идея - показать единство нашего народа, почтить героев и вспомнить о великой Победе, - пишет канал.
Фестиваль будет проходить с 13:00 до 23:00. Орловцам обещают интересную культурную программу: праздничный концерт, спортивные мероприятия.
С другими мероприятиями, посвященными 82-ой годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков можно ознакомиться по ссылке.