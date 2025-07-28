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13:26, 28 июля 2025 года В Орле 5 августа выступит группа UMA2RMAN Концерт пройдет в рамках фестиваля "Русское лето.ZaРоссию".



Фото: ТГ-канал "Телеграммы из Орла"

В День города, 5 августа, в Орле состоится патриотический фестиваль "Русское лето.ZaРоссию". На главной площади города споют исполнители хитов "Проститься", "Прасковья" - популярная группа UMA2RMAN. Также выступит коллектив "ПослеZавтра". Анонс мероприятия появился в тг-канале "Телеграммы из Орла".



- Главная идея - показать единство нашего народа, почтить героев и вспомнить о великой Победе, - пишет канал.



Фестиваль будет проходить с 13:00 до 23:00. Орловцам обещают интересную культурную программу: праздничный концерт, спортивные мероприятия.



С другими мероприятиями, посвященными 82-ой годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков можно ознакомиться по ссылке.





Юлия Сабельникова





