Митрополит Тихон проведет отпевание старейшего орловского клирика Георгия Леонтьева
Церемония прощания начнется 26 июля в 10 часов.
Фото: Орловская митрополия
26 июля в Богоявленском соборе Орла пройдет отпевание протоиерея Георгия Леонтьева. Прощальную службу возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Начало запланировано на 10 часов утра, сообщили в Орловской митрополии.
Напомним, что старейший клирик Орловской епархии РПЦ Георгий Леонтьев скончался 24 июля после продолжительной болезни. Ему было 76 лет.