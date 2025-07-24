Скончался старейший клирик Орловской епархии Георгий Борисович Леонтьев
Он добросовестно нес священническое служение на протяжении многих лет.
Фото: Орловская митрополия
24 июля ушел из жизни старейший клирик Орловской епархии протоиерей Георгий Борисович Леонтьев. Ему было 76 лет. Как сообщили в Орловской митрополии, причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.
Отец Георгий служил в Орловской епархии много лет. За свои труды во славу Церкви он получил несколько наград и благодарностей от архиереев. Митрополит Орловский и Болховский Тихон и все епархиальное управление глубоко скорбят о потере.
25 июля гроб с телом усопшего доставят в Богоявленский собор Орла для прощания. Отпевание состоится в субботу, 26 июля, после Божественной литургии в 10:00.
Редакция ГТРК "Орел" выражает глубокие соболезнования родным и близким протоиерея Георгия Леонтьева.