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14:02, 24 июля 2025 года Скончался старейший клирик Орловской епархии Георгий Борисович Леонтьев Он добросовестно нес священническое служение на протяжении многих лет.



Фото: Орловская митрополия

24 июля ушел из жизни старейший клирик Орловской епархии протоиерей Георгий Борисович Леонтьев. Ему было 76 лет. Как сообщили в Орловской митрополии, причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.



Отец Георгий служил в Орловской епархии много лет. За свои труды во славу Церкви он получил несколько наград и благодарностей от архиереев. Митрополит Орловский и Болховский Тихон и все епархиальное управление глубоко скорбят о потере.



25 июля гроб с телом усопшего доставят в Богоявленский собор Орла для прощания. Отпевание состоится в субботу, 26 июля, после Божественной литургии в 10:00.



Редакция ГТРК "Орел" выражает глубокие соболезнования родным и близким протоиерея Георгия Леонтьева.









