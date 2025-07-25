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6:48, 25 июля 2025 года Еще на одного орловца завели уголовное дело за хранение марихуаны На наркопреступлении попался житель Малоархангельского района.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области полиция завела очередное уголовное дело о хранении наркотиков. Марихуана была обнаружена дома у жителя Малоархангельского района.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, полицейским поступил сигнал о том, что 39-летний мужчина может хранить наркотик. При проверке все так и оказалось: изъято 71,7 грамма марихуаны, что является значительным размером.



Дело возбуждено по статье 228 УК РФ. Сам мужчина пояснил, что нашел дикорастущее растение, сорвал его части и изготовил марихуану.



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Ольга СУПОНЕВА





