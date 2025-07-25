Еще на одного орловца завели уголовное дело за хранение марихуаны
На наркопреступлении попался житель Малоархангельского района.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
В Орловской области полиция завела очередное уголовное дело о хранении наркотиков. Марихуана была обнаружена дома у жителя Малоархангельского района.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, полицейским поступил сигнал о том, что 39-летний мужчина может хранить наркотик. При проверке все так и оказалось: изъято 71,7 грамма марихуаны, что является значительным размером.
Дело возбуждено по статье 228 УК РФ. Сам мужчина пояснил, что нашел дикорастущее растение, сорвал его части и изготовил марихуану.