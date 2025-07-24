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19:31, 23 июля 2025 года В Мценске женщина вырастила целый парник конопли Из нее дама изготовила наркотики.



Фото: МВД по Орловской области

Амчанка попала под уголовное дело за хранение запрещенных веществ. На своем участке в парнике она вырастила семь огромных кустов конопли. Также полицейские обнаружили у подозреваемой коробку с почти тридцатью граммами марихуаны.

— Женщина пояснила, что ранее оборвала верхушки листьев с выращенных кустов конопли и изготовила марихуану для собственного употребления, — уточнили в пресс-службе МВД по Орловской области. На жительницу Мценска завели уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за выращивание растений, содержащих наркотические вещества.





Юлия Сабельникова





