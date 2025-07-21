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15:08, 21 июля 2025 года Орел украшают к приближающемуся Дню города На улицах появляются декоративные конструкции, а на стенах зданий - огромные картины.



Фото: Андрей Клычков, тг-канал

Орел украшают к Дню города: годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков областной центр отметит 5 августа 2025. Продолжается фестиваль муралов, а на улицах появляются различные инсталляции.



Что уже сделано, рассказал губернатор Андрей Клычков:



— В знаковых местах Орла начинают появляться яркие декоративные конструкции: большие пятиконечные звезды, в том числе и световые, семиметровые стелы устанавливаются в парке Победы, сквере Танкистов, на бульваре Победы, площади Ленина, сквере Гуртьева. Могу предположить, что самыми популярными и необычными фотозонами в этом году станут муралы, которые украсили городские многоэтажки в рамках Международного фестиваля уличного искусства "Орел – литературная столица России".



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Ольга СУПОНЕВА





