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15:08, 21 июля 2025 года

Орел украшают к приближающемуся Дню города

На улицах появляются декоративные конструкции, а на стенах зданий - огромные картины.

Фото: Андрей Клычков, тг-канал

Орел украшают к Дню города: годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков областной центр отметит 5 августа 2025. Продолжается фестиваль муралов, а на улицах появляются различные инсталляции.

Что уже сделано, рассказал губернатор Андрей Клычков:

— В знаковых местах Орла начинают появляться яркие декоративные конструкции: большие пятиконечные звезды, в том числе и световые, семиметровые стелы устанавливаются в парке Победы, сквере Танкистов, на бульваре Победы, площади Ленина, сквере Гуртьева. Могу предположить, что самыми популярными и необычными фотозонами в этом году станут муралы, которые украсили городские многоэтажки в рамках Международного фестиваля уличного искусства "Орел – литературная столица России".

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Ольга СУПОНЕВА
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