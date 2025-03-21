пятница 21.03.2025 17:17:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

15:35, 21 марта 2025 года

В Орловской области за сжигание сухой травы к ответственности привлекли 45 человек

Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области с начала года за сжигание сухой травы к административной ответственности привлекли 45 человек. Такие данные озвучили в ГУ МЧС по региону.

С приходом тепла спасатели сталкиваются с одной и той же проблемой – поджогами сухой травы. В условиях ясной, сухой и ветреной погоды пожары быстро распространяются и могут угрожать лесам, дачам и жилым постройкам. Практически все травяные палы происходят по вине человека, подчеркнули в МЧС.

Напомним, что за поджог сухой травы орловцам придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. В 2024 году было составлено 673 протокола, из которых на граждан в виде штрафа 282 на сумму около 2 миллионов рублей.


Читайте также:В МЧС рассказали, какой штраф ждет орловцев за поджог сухой травы



Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.