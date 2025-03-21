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15:35, 21 марта 2025 года В Орловской области за сжигание сухой травы к ответственности привлекли 45 человек Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от пяти до пятнадцати тысяч рублей.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области с начала года за сжигание сухой травы к административной ответственности привлекли 45 человек. Такие данные озвучили в ГУ МЧС по региону.



С приходом тепла спасатели сталкиваются с одной и той же проблемой – поджогами сухой травы. В условиях ясной, сухой и ветреной погоды пожары быстро распространяются и могут угрожать лесам, дачам и жилым постройкам. Практически все травяные палы происходят по вине человека, подчеркнули в МЧС.



Напомним, что за поджог сухой травы орловцам придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. В 2024 году было составлено 673 протокола, из которых на граждан в виде штрафа 282 на сумму около 2 миллионов рублей.





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Сергей Мерцалов





