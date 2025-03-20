В МЧС рассказали, какой штраф ждет орловцев за поджог сухой травы

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13:16, 20 марта 2025 года
В МЧС рассказали, какой штраф ждет орловцев за поджог сухой травыВ случае нарушения придется заплатить до 15 тысяч рублей.
Фото: Ольга Супонева
Ночью 20 марта орловские спасатели снова выезжали на тушение горящего сухостоя. Пожар на площади 600 квадратных метров ликвидировали в Орловском муниципальном округе.
В МЧС по Орловской области напомнили, что за поджог сухой травы могут наказать рублем. Гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
- В 2024 году было составлено 673 протокола, из которых на граждан в виде штрафа 282 на сумму около 2 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.
По прогнозу синоптиков на Орловщине ожидается теплая и сухая весна, в связи с этим риски загорания сухой травы увеличиваются. С 17 марта в регионе объявлен пожароопасный сезон.
Юлия Сабельникова
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