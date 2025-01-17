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11:03, 17 января 2025 года Плюсовая температура и дождь ожидаются в Орловской области на Крещение Погода 18-19 января будет совсем не зимней.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области ближайшие выходные отметятся плюсовой температурой и дождем. В праздник Крещения крещенских морозов жителям региона ждать не стоит.



По прогнозу Росгидрометцентра, в субботу 18 января в Орле от 0 до +3, пасмурно, небольшие осадки в виде дождя со снегом, переходящего в дождь. 19 января в ночное время -1 и небольшой снег, а днем +1, без осадков. Снова пасмурно.



При этом ожидается достаточно сильный ветер с юго-запада, который сменится северо-западным. Атмосферное давление приближено к норме.



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Ольга СУПОНЕВА





