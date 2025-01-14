В Орловской области оборудуют 25 крещенских купелей
Окунуться можно будет в 16 муниципалитетах.
В Орловской области на Крещение оборудуют 25 крещенских купелей. Окунуться можно будет в 16 муниципалитетах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Напомним, что Крещение Господне отметят 19 января.
Места будут оборудованы:
Верховский район: село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;
Глазуновский район: деревня Ловчиково, купель;
Дмитровский район: село Балдыж, купель; село Бородино, купель; село Соломино, купель;
Должанский район: село Баранчик, "Громовой колодец", купель;
Залегощенский район: деревня Ореховка, святой колодец;
Знаменский район: село Знаменское, купель;
Краснозоренский район: д. Елагино, родник на р. Любовша;
Ливенский район: деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери "Знамение"; село Успенское, купель; село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца; село Козьминка, купель; деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской; село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери;
Мценский район: деревня Фроловка, источник священномученика Кукши;
Новодеревеньковский район: с. Кологривово, закрытая купель на р. Локатцы;
Новосильский район: источник на реке Пшевке около деревни Шейно;
Покровский район: село Верхососенское, купель у святого источника "Каменец"; Дроскововский Орешник, купель; поселок Покровское, улица Дубровинского, купель;
Сосковский район: село Кирово, купель;
Урицкий район: село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы "Троеручица";
Хотынецкий район: село Старое, купель;
Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель Сергея Радонежского.
Места могут меняться решениями администраций районов. Рядом с купелями будут дежурить сотрудники МЧС.