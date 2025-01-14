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10:04, 14 января 2025 года

В Орловской области оборудуют 25 крещенских купелей

Окунуться можно будет в 16 муниципалитетах.


В Орловской области на Крещение оборудуют 25 крещенских купелей. Окунуться можно будет в 16 муниципалитетах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Напомним, что Крещение Господне отметят 19 января.

Места будут оборудованы:

Верховский район: село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;

Глазуновский район: деревня Ловчиково, купель;

Дмитровский район: село Балдыж, купель; село Бородино, купель; село Соломино, купель;

Должанский район: село Баранчик, "Громовой колодец", купель;

Залегощенский район: деревня Ореховка, святой колодец;

Знаменский район: село Знаменское, купель;

Краснозоренский район: д. Елагино, родник на р. Любовша;

Ливенский район: деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери "Знамение"; село Успенское, купель; село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца; село Козьминка, купель; деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской; село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери;

Мценский район: деревня Фроловка, источник священномученика Кукши;

Новодеревеньковский район: с. Кологривово, закрытая купель на р. Локатцы;

Новосильский район: источник на реке Пшевке около деревни Шейно;

Покровский район: село Верхососенское, купель у святого источника "Каменец"; Дроскововский Орешник, купель; поселок Покровское, улица Дубровинского, купель;

Сосковский район: село Кирово, купель;

Урицкий район: село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы "Троеручица";

Хотынецкий район: село Старое, купель;

Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель Сергея Радонежского.

Места могут меняться решениями администраций районов. Рядом с купелями будут дежурить сотрудники МЧС.



Артем Ежаков
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