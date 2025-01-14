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10:04, 14 января 2025 года В Орловской области оборудуют 25 крещенских купелей Окунуться можно будет в 16 муниципалитетах.





В Орловской области на Крещение оборудуют 25 крещенских купелей. Окунуться можно будет в 16 муниципалитетах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Напомним, что Крещение Господне отметят 19 января.



Места будут оборудованы:



Верховский район: село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;



Глазуновский район: деревня Ловчиково, купель;



Дмитровский район: село Балдыж, купель; село Бородино, купель; село Соломино, купель;



Должанский район: село Баранчик, "Громовой колодец", купель;



Залегощенский район: деревня Ореховка, святой колодец;



Знаменский район: село Знаменское, купель;



Краснозоренский район: д. Елагино, родник на р. Любовша;



Ливенский район: деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери "Знамение"; село Успенское, купель; село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца; село Козьминка, купель; деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской; село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери;



Мценский район: деревня Фроловка, источник священномученика Кукши;



Новодеревеньковский район: с. Кологривово, закрытая купель на р. Локатцы;



Новосильский район: источник на реке Пшевке около деревни Шейно;



Покровский район: село Верхососенское, купель у святого источника "Каменец"; Дроскововский Орешник, купель; поселок Покровское, улица Дубровинского, купель;



Сосковский район: село Кирово, купель;



Урицкий район: село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы "Троеручица";



Хотынецкий район: село Старое, купель;



Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель Сергея Радонежского.



Места могут меняться решениями администраций районов. Рядом с купелями будут дежурить сотрудники МЧС.







Артем Ежаков





