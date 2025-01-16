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13:44, 16 января 2025 года Работу пяти автобусных маршрутов в Орле обсудят в городском совете Огромное количество жалоб отметил председатель представительного органа Василий Новиков.





Работу пяти автобусных маршрутов в Орле обсудят на профильном комитете городского совета. Огромное количество жалоб отметил председатель представительного органа Василий Новиков и попросил включить этот вопрос в повестку. Речь идет о маршрутах №20, 34, 59, 48 и 15.



Жалобы на работу общественного транспорта в Орле стали поступать в конце прошлого года. Из-за этого перевозчикам даже пригрозили отменой повышения стоимости проезда, чего, однако, не случилось.



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Артем Ежаков





