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20:48, 15 января 2025 года Жители Орла пожаловались на работу общественного транспорта Наш корреспондент Антон Сорокин попытался выяснить, сколько времени приходится ждать автобус.







С начала нового года в редакцию "Вести-Орел" стали поступать сообщения о проблемах с общественным транспортом в областном центре. Люди вынуждены подолгу ждать автобусы, а иногда и вовсе не могут уехать. Особенно остро эта проблема ощущается в часы пик.



Наш корреспондент Антон Сорокин рано утром отправился на остановку и решил выяснить, сколько времени нужно ждать автобус и можно ли вообще уехать на работу.





Антон Сорокин





