Главная » Новости



10:29, 15 января 2025 года В Орловской области на двух межмуниципальных маршрутах появились новые автобусы Качество транспортного обслуживания улучшилось в Ливенском районе.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

С января 2025-го года в Ливенском районе Орловской области на двух межмуниципальных маршрутах начали курсировать новые автобусы. Они обслуживают участки "Ливны – Норовка" и "Ливны – Окуневы Горы".



По информации регионального департамента дорожного хозяйства, на линию вышли автобусы марки "ПАЗ".



Напомним, что ранее жители Орла пожаловались губернатору Андрею Клычкову на работу маршруток в Орле. В частности, речь зашла об автобусах №20, 59, 420 и 34.





Читайте также: Жители Орла пожаловались губернатору на работу маршруток





Сергей Мерцалов





