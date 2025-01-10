Жители Орла пожаловались губернатору на работу маршруток

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20:29, 10 января 2025 года
Жители Орла пожаловались губернатору на работу маршрутокРечь зашла про автобусы №20, 59, 420 и 34.
Жители Орла пожаловались губернатору Андрею Клычкову на работу маршруток. Глава региона дал поручения отреагировать на сообщения в рамках прямого эфира в социальных сетях.
Напомним, что с 1 января в Орле на четыре рубля повысилась стоимость проезда в общественном транспорте – до 32 при оплате наличкой, до 29 – по карте.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Тариф подняли – наведите порядок. Из сообщения в сообщение – 20-й маршрут, 59-й, 420-й. Больше 20-й, практически каждый. И 34-й. Прошу взять на контроль".
Артем Ежаков
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