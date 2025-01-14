Главная » Новости



17:15, 14 января 2025 года Орловцы за несколько минут раскупили все билеты в театр "Свободное пространство" На январские спектакли уже не осталось свободных мест.



Фото: архив

В Орле за считанные минуты раскупили все билеты на спектакли театра "Свободное пространство" на январь. Это произошло после того, как в группе театра "ВКонтакте" появилась долгожданная афиша.



Орловцы были очень удивлены, когда через несколько минут после публикации афиши узнали, что билетов больше в продаже нет. Одна из горожанок возмутилась: "Как же так, через четыре минуты ничего нет! Я же хочу увидеть спектакль всего через два часа после анонса!"



Отметим, что это не первый случай подобного ажиотажа в последнее время. В ноябре 2024 года за несколько минут раскупили все билеты на премьеру спектакля "Ромео и Джульетта" (16+).







Читайте также: В Орле билеты на премьерный спектакль "РомеоДжульетта" раскупили за несколько минут







