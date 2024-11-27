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16:22, 27 ноября 2024 года В Орле билеты на премьерный спектакль "РомеоДжульетта" раскупили за несколько минут Орловцы гадают: это театральный бум или "театральная мафия"?



Фото: Ольга Супонева

В Орле за несколько минут раскупили билеты на премьеру спектакля "РомеоДжульетта" (16+), которая состоится в декабре в театре "Свободное пространство". За последнее время это не первый случай подобного ажиотажа. Орловцы гадают: не в перекупах ли дело, которых пользователи сети уже окрестили "театральной мафией". Редакция сайта "Вести-Орел" разбиралась в ситуации.



БИЛЕТОВ НЕТ



Премьерные показы спектакля, поставленного Сергеем Пузыревым, пройдут 6,7 и 8 декабря. Билеты уже не достать.



- В 12 был старт продаж, в 12.01 билетов не было. Люди мониторили и целыми группами пытались купить билеты. Но не смогли, - пишет в официальной группе театра Вконтакте пользователь Ольга Макарова.



Присоединяются к ней и другие орловцы: "возможно скупали ботами или каким-то программами, а теперь перепродают на Авито", "с удовольствием бы посмотрела данный спектакль, жаль билетов нет уже", "очень грустно, что в любимый театр становится нереальным купить билеты".



Впервые ситуация, когда в городе появились перекупы театральных билетов, сложилась вокруг другого спектакля "Свободного пространства" - мюзикла "Яга". Тогда театру пришлось даже приостановить продажу билетов онлайн, чтобы зрители, которые действительно хотят увидеть спектакль, смогли приобрести билеты, пусть и по-старинке, через кассу (но по предварительному бронированию). Цены на "Ягу" на сервисах электронных объявлений выросли кратно, появились даже подделки электронных проходок.



АЖИОТАЖ ЕСТЬ



Орловские театралы предполагают, что с новым спектаклем ситуация похожая. Однако есть и другое мнение. Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал нам, что сейчас в России в целом резко возрос спрос на театральные постановки. Орловская область - не исключение. Например, билеты в муниципальный театр "Русский стиль" раскуплены вплоть до марта. И такая тенденция прослеживается во всей культурно-досуговой сфере в целом.



Вот какие данные, например, приводит "Российская газета":



- В России театральный бум: после перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, театры, наконец, вернулись к допандемийным показателям - с начала года залы в среднем заполняются на 98-99 процентов.



Вырос спрос и на другие офлайн-развлечения: концерты, стендап-шоу, фестивали и так далее. Люди стали проявлять больший интерес к культурному досугу.



Орловцы не оказались исключением. Так в большом зале "Свободного пространства", 360 мест, а в официальной группе театра больше 11 тысяч пользователей. Нехитрая арифметика: на три премьерных показа есть только 1080 билетов. А желающих гораздо больше.



Что касается перекупов, то на сервисах объявлений действительно можно встретить "услуги по выгодному приобретению билетов на разные спектакли". Но билетов на "РомеоДжульетту" корреспонденту "Вести-Орел" найти на просторах интернета не удалось. Тут же напомним, что по административной статье "о незаконной реализации билетов" нечистых на руку продавцов ждут штрафы.

















Ольга СУПОНЕВА





