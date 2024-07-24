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8:00, 24 июля 2024 года

В Орле возобновят онлайн-продажу билетов на мюзикл "Яга"

Ранее их можно было приобрести только в кассе – после того, как в "Свободном пространстве" столкнулись со случаями подделки электронных билетов и их последующей перепродажей по завышенным ценам.


С нового театрального сезона в "Свободном пространстве" возобновят онлайн-продажу билетов на мюзикл "Яга", причем часть билетов будет доступна только по "Пушкинской карте". Об этом рассказала руководитель театра Марина Теплова в интервью корреспонденту ГТРК "Орел" Эве Стасюлевич.

Мюзикл "Яга" вызвал фурор у орловской публики, билеты раскупались очень быстро. Позднее в театре столкнулись с подделкой электронных билетов на спектакль и их последующей перепродажей по завышенным ценам.

К слову, продажа билетов через кассу могла лишить зрителя возможности посетить спектакль по "Пушкинской карте". В кассе надо было предъявить пластиковую карту, а она есть не у всех.


Артем Ежаков
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