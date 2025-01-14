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10:56, 14 января 2025 года Жители Орла смогут окунуться в иордани в Вятском Посаде О работе купели сообщили в пресс-службе духовно-православного центра.





В Орле на Крещение не будет специально оборудованных купелей. Города нет в перечне, опубликованном МЧС. Эту же информацию сайту "Вести-Орел" подтвердили в мэрии.



Одно из ближайших мест, где смогут окунуться жители областного центра – духовно-православный центр Вятский Посад. Там сообщили, что будет работать купель, где предусмотрены теплые раздевалки и раздельные иордани для мужчин и женщин. Там же возле храма Сретения Господня будет организован набор освященной воды 18 и 19 января.



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Артем Ежаков





