Клычков встретился с Хинштейном

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и сотрудничество.
Фото: соцсети Андрея Клычкова
Глава Орловской области Андрей Клычков провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух регионов как в социально-экономическом плане, так и по поддержке вынужденных переселенцев из приграничья.
– С августа прошлого года мы делали и продолжаем делать все необходимое для обеспечения их спокойного и комфортного пребывания на Орловщине столько, сколько потребуется, - отметил губернатор.
В ходе поездки Андрея Клычкова был также доставлен гуманитарный груз для бойцов на курском направлении.