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19:12, 11 января 2025 года Клычков встретился с Хинштейном Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и сотрудничество.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Глава Орловской области Андрей Клычков провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух регионов как в социально-экономическом плане, так и по поддержке вынужденных переселенцев из приграничья.



– С августа прошлого года мы делали и продолжаем делать все необходимое для обеспечения их спокойного и комфортного пребывания на Орловщине столько, сколько потребуется, - отметил губернатор.



В ходе поездки Андрея Клычкова был также доставлен гуманитарный груз для бойцов на курском направлении.





Сергей Силаев





