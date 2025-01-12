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19:08, 11 января 2025 года

Андрей Клычков доставил груз бойцам на курское направление

Участники СВО получили подарки, знамена и письма от детей.

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков доставил гуманитарный груз участникам специальной военной операции. Помощь получили десантники с курского направления.

В этот раз удалось доставить действительно большой груз: запчасти для машин, генераторы, бензопилы, гвозди, газовые баллоны, рации, строительные инструменты, маскировочные сети, электроприборы, носки и нательное белье, медикаменты и, конечно, еда и питьевая вода. Отдельно в посылку вошли подарки от предприятий и органов власти региона. Спасибо, друзья, за помощь в сборе груза – сейчас это наша общая и первостепенная задача, - сообщил губернатор.

Традиционно в посылку вместе с вещами бойцам передали письма от орловских детей, а также флаги Орловской области и копии Знамени Победы.


Сергей Силаев
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